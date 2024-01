Chi riceverà 3 strane notifiche di allerta sullo smartphone

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nuovi test per il sistema di allarme pubblico IT-alert, con "strani" messaggi che arriveranno all'improvviso sui telefoni di molti italiani. In questa fase i test saranno dedicati a scenari di rischio specifici in determinate regioni. Gli scenari di rischio saranno due: incidente rilevante in uno...