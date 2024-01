Chi fece lo scherzo a Sandra Milo? “Telefonò da un ufficio di Via del Corso”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 29 gennaio 2024), diva intramontabile del cinema e star della tv, nel 1990 è stata vittima di unotelefonico durante il programma L’amore è una cosa meravigliosa su Rai3. Ancora oggi non si conosce l’identità dell’autrice dello, ma si sa che è stata una donna che si era presentata ai centralini del programma con il nome fittizio di Maria Ramondino o Ramondio e che aveva chiamato dagli uffici Alemagna di Via del, a Roma, per esortarea recarsi in ospedale, al San GIovanni, perché suo figlio Ciro aveva avuto un incidente.durante lotelefonico in diretta Rai, nel 1990 – fonte: BlobAnni dopo, ospitata al programma radiofonico I Lunatici, la stessadisse di aver scoperto chi ...