Chi è Rosy Chin? Età | peso | vita privata e Instagram

Nella casa del GF è scoppiata una lite tra Rosy, Anita e Giuseppe e la chef non le ha mandate a dire: ecco cosa è accaduto nei dettagli!Rosy Chin non ha gradito le critiche sul suo modo di cucinare da parte di Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese: 'Non cucino più' ...Del burro di troppo sembra aver suscitato una critica nei confronti di Rosy Chin e della sua cucina, lei sbotta e non la prende bene ...