Chi è la fidanzata di Jannik Sinner | Maria Braccini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ladisi chiama, ha 22 anni come lui e lavora come modella. La coppia tiene molto alla propria privacy, tanto che la riservatezza sul loro rapporto sarebbe stata fra le cause di una temporanea separazione fra i due, negli scorsi anni. Sebbene sia appena agli inizi della carriera,è già diventato lo sportivo più popolare d’Italia. I successi in Coppa Davis e agli Australian Open hanno acceso come mai prima i riflettori del grande pubblico su di lui. Da campione di tennis a fenomeno mediatico il passo è breve, ma almeno per adesso lui mantiene i piedi per terra. E la sua ragazza sembra voler fare altrettanto.su Instagram conta oltre 200mila follower, eppure dopo lo storico successo del ...