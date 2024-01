Chi è Fabio Maria Damato | il braccio destro di Chiara Ferragni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ricopre il ruolo di general manager sia per Fenice sia per Tbs Crew ed è stato iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata nell'ambito dell'inchiesta sul pandoro Pink Christmas e sulle uova di Pasqua Dolci Preziosi

Fabio Maria Damato è nato a Barletta, ma si è trasferito giovanissimo a Milano. Nel 2008 si è laureato in Economia aziendale presso l’ Università Bocconi. Dal 2017 è general manager di The Blonde ...Fabio Damato indagato nell'inchiesta su Ferragni Chi è Damato e le frizioni con Fedez L'inchiesta per truffa resta a Milano Fabio Damato indagato nell’inchiesta su Ferragni A iscrivere Fabio Maria ...Fabio D'Amato, manager e stretto collaboratore di Chiara Ferragni ...in base all'articolo 54-bis del codice di procedura penale, aveva chiesto di chiarire a chi spetta occuparsi della vicenda del ...