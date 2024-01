Chi è Boris Nadezhdin | il candidato alle presidenziali che spaventa Putin e piace all' Occidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Mosca, 29 gennaio 2024 - Si chiamal'uomo che potrebbe dare filo da torcere a Vladimirprossime elezioniin programma a marzo, a cui lo zar si è appena registrato ufficialmente comeindipendente, in cerca del suo quinto mandato al Cremlino. Ma per il leader russo la rielezione inizia a sembrare meno scontata del previsto, viste le code di migliaia di russi ogni giorno di fronte agli uffici della campagna di, dove il manifesto elettorale recita:"ha commesso un errore fatale a dare inizio all'operazione militare speciale". Il 60enne, ex accademico, non ha lesinato critiche il presidente: "vede il mondo dal passato e trascina la Russia nel passato". E il suo ...