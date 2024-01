Chi è Anita Olivieri del Grande Fratello? Fidanzato e Instagram

Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Le novità per le pensioni introdotte dalla legge di Bilancio appena entrata in vigore non ... (iodonna)

Sono lontani i giorni del 'pubblico di palloncini' come unica presenza in platea al Sanremo 2021, o quelli del Super Green pass richiesto al pubblico ... (leggo)

Chi vince Masterchef 13 Una domanda che in tante persone si sono poste negli ultimi giorni (anche se manca circa un mese alla finale), soprattutto in seguito all’uscita di scena del favorito Lorenzo.Al televoto si sfidano Federico Massaro, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Chi sarà l'eliminato Ecco cosa dicono i sondaggi. Questa sera in diretta su ...Ma Anita non ha colto quanto detto dalla coinquilina ...Quindi piace ancora e a molti. Anche a chi, come lei, aspettava di godersi le crisi sentimentali di Temptation in versione invernale”. Al ...