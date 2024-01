Chi dobbiamo sconfiggere Piano Mattei | la priorità di Meloni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti illegali di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria casa. È esattamente quello che vogliamo fare dichiarando guerra agli scafisti e lavorando per offrire ai popoli un'alternativa fatta di lavoro e percorsi di immigrazione legale». Così il presidente del Consiglio, Giorgia, aprendo il vertice Italia-Africa. Istruzione e formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia. Queste ledelindicate dalla premier Giorgianel suo intervento di apertura della conferenza Italia-Africa nell'Aula del Senato.ha premesso che si tratta di «unconcreto di interventi ...

«L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti illegali di vite umane non saranno mai sconfitti se non si ...