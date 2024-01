Che tempo che fa | Baricco in tv dopo la malattia | “Ho passato l’estate in ospedale Sto bene | d’altra parte non sarei qua”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Cappello nero e sciarpa a quadri, guanti con le mezze dita scoperte: Come stai? gli chiede Fabio Fazio a Cheche fa e sembra la domanda più difficile. ”La risposta più onesta è stononqua. Poi sono uno che hain unal san Raffele, lasci giù bei pezzi di te. Quando esci hai pezzi da recuperare, sei in salita. Dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto se non muovendo solo la testa, e mi chiedevo semai uscito. Ora vado benissimo. È un grosso cammino che non ho ancora finito, c’è una lentezza implacabile”. Lo dice Alessandroalla sua prima apparizione televisivola lunga...