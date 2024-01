Che tempo che fa | Alessandro Baricco parla della malattia | “Non riuscivo nemmeno a lavarmi i denti È un grosso cammino che non è finito”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Come stai? A me, in questo momento… è complicato. Dipende da dove la guardi, diciamo. Alla fine credo che la risposta più onesta sia ‘bene’. Sto bene. D’altra parte non sarei qua”.in tv, quella leucemia mielomonocitica cronica che gli era diagnosticata a inizio 2022. A Fabio Fazio che gli chiede aggiornamenti sul suo stato di salute lo scrittore replica. “Sono uno che ha passato l’estate in un ospedale, al San Raffaele, e se passi moltoin ospedale lasci giù bei pezzi di te. Quando esci, guarito o non guarito, hai unda fare, recuperare pezzi, è una specie di salita”. Quindi l’aneddoto sui giorni da ricoverato: “Dovevoed ero così debole che non ...