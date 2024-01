“Che ingenui a pensare che l’Onu ci avrebbe aiutato sugli stupri atroci  di Hamas”

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quando la notizia è apparsa sulla televisione israeliana il 7 ottobre, la dottoressa Cochav Elkayam-Levy era all’ospedale, al capezzale di suo padre, 69 anni, che stava peggiorando a causa dell’Alzeimher” racconta il Telegraph. All’Università Ebraica di Gerusalemme, Elkayam-Levy insegna Diritto internazionale, genere e tutela dei diritti umani. “All’inizio non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo”, ricorda Elkayam-Levy. “Ho vissuto con tanta paura. Ho detto a mio marito ‘ho bisogno di procurarmi un’arma’. Come studiosa femminista, questo è contro tutto ciò in cui credo. E’ contro non solo tutto ciò in cui credo, ma tutto ciò che insegno, tutto ciò che so. Entro otto giorni dal 7 ottobre, è stata lanciata sulla scena globale in risposta a quello che lei – e altri 160 colleghi, tutti specialisti in politiche di genere e parte di un gruppo WhatsApp creato in risposta all’attacco – ...