Che cosa sappiamo dell' attacco alla base americana in Giordania

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tre soldati americani sono stati uccisi e più di 30 feriti in uncon droni avvenuto domenica in un avamposto militare in. Si trattaa prima azione di guerra che causa vittime tra il personale militare americano dall'inizio del conflitto di Gaza, che ha scatenato un’ondata di violenza in tutto il medioriente. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha attribuito l’a gruppi sostenuti dall’Iran. "Abbiamo avuto una giornata dura ieri sera in medioriente", ha detto. "E noi risponderemo". Anche la Gran Bretagna ha accusato l’Iran di sostenere gruppi militanti nella regione. Un rappresentantea missione permanente'Iran presso le Nazioni Unite ha detto all'agenzia di stampa ufficialea Repubblica islamica del paese che Teheran non ...