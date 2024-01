ChatGPT nel mirino del Garante della privacy | notificato a OpenAI atto di contestazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilper la protezione dei dati personali ha, la società americana che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale, l’diper aver violato la normativa sulla. Lo scorso 30 marzo, ilavevauno stop al celebre chatbot in tutta Italia proprio in merito ad alcuni dubbi sulla possibile violazione delle regole italiane ed europee sulla. Ora, al termine dell’istruttoria svolta, l’Autorità ritiene che gli elementi acquisiti finora possano configurare uno o più illeciti da parte dirispetto a quanto stabilito dal regolamento europeo. A partire da oggi, lunedì 29 gennaio, la società di Sam Altman avrà a ...

La vicenda, inoltre, evidenzia l'importanza crescente delle normative sulla protezione dei dati personali nel contesto dell'intelligenza artificiale. Garante privacy: ChatGPT viola le regole sulla ...OpenAI ha risolto i problemi per i quali il suo utilizzo era stato oggetto del "blocco provvisorio immediato", ma ad oggi non rispetta pienamente la normativa privacy ...Ora Open AI ha 30 giorni per comunicare le proprie memorie difensive in merito alle presunte violazioni della privacy. Ecco tutti i dettagli Si apre un nuovo capitolo ...