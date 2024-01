ChatGpt | Garante della privacy notifica atto di contestazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ilper lahato a OpenAI, società che gestisce il chatbot di intelligenza artificiale, undiper aver violato la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'arriva al termine dell'istruttoria iniziata nel marzo scorso, quando alla società statunitense era statoto un provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento dei dati. Secondo l'Autorità, gli elementi acquisiti possono configurare uno o più illeciti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Ue in materia di dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha notifica to a OpenAI, società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT , ... (orizzontescuola)

Per il Garante della privacy italiano il popolare chatbot di OpenAI, ChatGpt, viola le regole sulla privacy. L’autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato oggi di aver ...Il nuovo tablet OPPO Pad Neo è stato presentato oggi in Italia, offrendo un'esperienza di intrattenimento straordinaria a un prezzo accessibile. Tutti i dettagli ...Investing.com – Il Garante per la protezione dei dati personali ha notificato a OpenAI, la società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, l’atto di contestazione per aver ...