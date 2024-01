Charlene e Alberto di Monaco con i figli alla festa di Santa Devota Ma non si diverte nessuno…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Quella diè unareligiosa che si celebra, nel principato di, dal 1874. Una ricorrenza in cui i monegaschi rendono omaggio, il 26 gennaio di ogni anno, a, una cristiana corsa perseguitata a causa delle sue convinzioni religiose e diventata il patrono della piccola città-Stato nel sud della Francia. Come da tradizione, lo scorso weekend, c’erano anchedie la principessaa ricordare la martire. Sia venerdì sera, insieme ai, con il tradizionale incendio della barca, che sabato mattina, con la messa in onore della. Ma nonostante quest’anno ...