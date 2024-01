Cesari sul servizio de Le Iene | «L’arbitro nel gergo delle curve si chiama infame»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Graziano, ex fischietto di Serie A, ha parlato a Sportmediaset delandato in onda a Ledichiarazioni deltalpa Graziano, ex fischietto di Serie A, ha parlato a Sportmediaset delandato in onda a Ledichiarazioni deltalpa. Le sue parole: PAROLE – «Mi chiedo… Si può denunciare questa cosa andando incappucciati, con la voce camuffata, non presentando le accuse con fogli o dati certi? Nelquesti sino infami… Mi metto nei panni di Rocchi che non sa chi è, e quindi potrà designarlo…».