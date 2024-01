Cesari | «Lautaro Martinez gol regolare Nessun calcio di rigore!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Graziano, ex arbitro presente dagli studi di “Pressing” su Italia 1 dopo Fiorentina-Inter, analizza alcuni casi dubbi della partita che ha visto i nerazzurri vincere con merito. LA MOVIOLA – Grazianoanalizza così la partita vinta dall’Inter contro la Fiorentina: «Parisi non fa altro che cercare di aggrapparsi dain occasione del gol, il contatto è assolutamente normale. Bene fa Aureliano e VAR a convalidare il gol. Il secondo episodio che ha fatto discutere è la caduta di Ranieri che resta allacciato su Bastoni. Entrambi sono incollati e non smettono mai di trattenersi, non fatevi trarre in inganno di Bastoni che si gira. Inevitabilmente il VAR non può intervenire, mentre Aureliano ha la visuale libera a pochi metri da dove avviene il fatto, quindi decide lui e lo fa bene: non c’è il ...