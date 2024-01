Cesa | bando per reclutare assistente sociale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 29 gennaio 2024). In esecuzione di una delibera di giunta, il responsabile dell’Area Servizi Sociali ha emesso un avviso pubblico per individuare una figura per lo svolgimento del servizioprofessionale. “La figura richiesta – fa sapere il vicesindaco Giusy Guarino, delegati ai servizi sociali – è quella dell’. La giunta ha deciso di affidare l’esterno alcuni servizi, per migliorare talune funzioni, soprattutto su di un tema delicato come quello della marginalità”. La figura professionale ricercata avrà il compito di svolgere una attività di aiuto ai singoli, ai gruppi, alle famiglie per lo sviluppo delle capacità atte ad affrontare, gestire e risolvere i problemi. Dovrà prendere in carico dei casi e predisporre dei progetti di intervento personalizzati, in ragione delle competenze di Ambito, d’intesa con ...