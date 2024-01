Cerveteri | partono i lavori di rifacimento di Parco Borsellino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024- Dopo quelle di viale Manzoni ae via Corelli a Valcanneto, un altra area verde è oramai prossima all’avvio dei cantieri di restyling. Si tratta divicino l’Istituto Enrico Mattei, che da giovedì 1 febbraio sarà chiuso al pubblico per l’avvio ufficiale dei. “Dare nuova vita alle aree verdi della nostra città era uno dei punti del nostro programma elettorale – ha dichiarato il Sindaco diElena Gubetti – si tratta di opere che realizziamo sfruttando i fondi del Pnrr, finanziamenti che il Comune diha saputo aggiudicarsi grazie ad un eccellente lavoro in fase progettuale. In totale sono cinque le aree verdi che saranno oggetto di: in due di queste, i cantieri sono già ...