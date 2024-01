Cenerentola questa volta fa sul serio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È già successo altre volte in passato che l’agricoltura, per essa gli agricoltori, abbia dato il via, talnon pacificamente, a processi socio politici talmente importanti da lasciare il segno nella storia. Volendo confermare così che ha indirizzato il suo procedere verso obiettivi diversi da quelli che erano stati programmati al loro avvio. Basti pensare alla tassa sul macinato introdotta dal Governo Inglese sul grano avviato alla macinazione dai suoi coloni emigrati in America. Gli stessi che diedero una brusca accelerazione alla realizzazione di quanto era necessario perché si realizzassero i presupposti dell’indipendenza per quella che sarebbe diventata la prima potenza della terra… Oggi il mondo dell’Agricoltura, in Europa, sta cercando di dare all’intero continente nonché al mondo segni concreti della sua importanza nella realtà socio economica, Non fu per ...