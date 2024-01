CdS – Kusi-Asare | il baby che ha fatto innamorare l’Europa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Arriva al campo con lo zaino della scuola. Gira in autobus e in metropolitana. Ha sedici anni, è un centravanti, gioca nell'Aik e rappresenta la nuova attrazione del calcio svedese: si chiama Jonah, è nato a Solna, i genitori sono ghanesi. Intorno al suo cartellino si stanno muovendo tanti club di prima fascia. Il Bayern prova a chiudere l'affare, con l'idea di lasciare il ragazzo all'Aik fino al 2025, quando sarà maggiorenne. A livello fisico è già strutturato: un metro e 96, agilità e potenza. Sogna di diventare un altro Ibrahimovic. Ha già esordito nell'Allsvenskan, la serie A svedese. Quattro partite, 62 minuti in campo, il tecnico Henning Berg l'ha lanciato lo scorso 28 agosto contro il Varbergs Bols. Mentre nella ...