Cattivissimo Me 4 | nel trailer italiano la famiglia si allarga | ma un nuovo cattivo cerca vendetta

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le nuove incredibili avventure di Gru e della sua vastanel primodiMe 4, in uscita il 22 agosto. Svelato ildiMe 4,capitolo del franchise animato Illumination, sesto se si includono gli spinoff dedicati ai Minions. Ilsvela il ritorno dei personaggi iconici del franchise originale, tra cui il supercriminale pentito Gru (Steve Carell), sua moglie Lucy (Kristen Wiig), la loro figlia adottiva Margo (Miranda Cosgrove) e i Minions (Pierre Coffin). Insieme al ritorno di personaggi familiari come Gru e i suoi Minions, ildiMe 4 introduce anche la nuova aggiunta alla: Gru Jr. A ...

Con il suo nuovo corto metraggio, la Illumination ci riporta nel mondo di Cattivissimo me. Illumination ha diffuso in streaming il trailer ufficiale ... (movieplayer)

Dopo sette anni dall’ultimo Cattivissimo Me, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per un’entusiasmante, caotica e ...Il franchise di Cattivissimo Me è pronto a tornare con un nuovo elettrizzante capitolo animato della saga prodotta da Illumination Entertainment e Universal Pictures. L'atteso trailer di Cattivissimo ...La Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Cattivissimo Me 4, andato in onda durante la partita di playoff della NFL. Questo film segna il divario più lungo tra i film di ...