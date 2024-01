Catanzaro | uomo muore per un malore sulla strada bloccata dalla protesta degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unè morto dopo essere stato colto da unmentre era in coda in autostatale 106 tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese,che va avanti ormai da otto giorni. Il 56enne era insieme alla figlia ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Scattato l'allarme sul posto è arrivato l'elisoccorso con un'equipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi che si sono, però, rivelati inutili.