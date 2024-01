Catanzaro | 56enne muore per un malore su strada bloccata dai trattori

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Le proteste degli agricoltori contro le normative europee del Green Deal sono arrivate anche in Italia. Auna fila diha bloccato lastatale 106, dove da otto giorni imperversano le proteste. Oggi, in una delle auto in fila nel traffico c’era un uomo di 56 anni in compagnia di sua figlia. L'articolo proviene da Il Difforme.

C'è tempo solo fino al 31 gennaio per attivare la carta “Dedicata a te”, un importante progetto a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Per ora sappiamo solo che sarà valida fino al 31 ...Chiara Ferragni si trova nel bel mezzo di una crisi di reputazione e c’è «chi può sfruttare questa situazione». L'avvertimento è di Veronica ...L'episodio è avvenuto lungo la SS106, nel territorio di Cropani Marina. Un 56enne è morto all'improvviso, a Catanzaro, mentre era in coda con la sua auto per un blocco da parte degli agricoltori in pr ...