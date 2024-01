Castelnuovo nel mirino dei topi d’appartamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Allarme ladri aMagra. La raffica di furti – riusciti o solo tentati – che si sono registrati nelle ultime ore hanno alzato il livello di tensione, alimentato dal passaparola sulle piattaforme social. Un clima particolarmente colorito che il sindaco Daniele Montebello in accordo con i carabinieri ha tentato di calmare chiedendo di prestare comunque la massima attenzione ma anche di fornire la piena collaborazione con le forze dell’ordine. Proprio per raggiungere in fretta i residenti e metterli al corrente della situazione il primo cittadino si è servito della messaggeria telefonica generalmente utilizzata per comunicare meteo e allerte. Il primo cittadino ha informato dell’accertamento di almeno quattro tentativi di furto, alcuni per altro documentati dalle telecamere di videosorveglianza privata. Gli altri colpi che si sono registrati in Comuni ...