Castellamare di Stabia | sassi contro auto e Carabinieri | arrestato

Castellamare di Stabia : fugge dai Carabinieri , in auto sul marciapiede e attorno alla Cassa Armonica. 21enne arrestato fugge dai Carabinieri , in ... (puntomagazine)

Castellammare di stabia : Controlli dei Carabinieri. trovati kit per il furto e 8mila euro in contanti Castellamare di stabia : I Carabinieri ... (puntomagazine)

Ha rischiato di uccidere qualcuno colpendo le vetture sulla statale a Castellammare di Stabia. E aggredito i carabinieri che volevano fermarlo. Chiamati da viaggiatori impauriti, i militari hanno ...