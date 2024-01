Castel Rozzone in ansia per Nihal | 16 anni | manca da casa da giovedì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 gennaio 2024). Sono giornate diper la scomparsa diAtiqui, studentessa di 16che non fa rientro ada25 gennaio. Nella giornata di venerdì la famiglia aveva sporto subito denuncia ai carabinieri, che avevano fatto scattare immediatamente le ricerche nella zona. La ragazza, che studia all’ABF di Treviglio, è stata vista per l’ultima volta alle 16.30 di: da quel momento in poi si sono perse completamente le sue tracce. Dopo un weekend di ricerche a vuoto, di forze dell’ordine e decine di volontari, nella giornata di lunedì è arrivato da Bergamo altro personale dei carabinieri in supporto Al momento della scomparsa la giovane indossava una tuta e una giacca ...