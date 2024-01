Casolaro Hotellerie | ritorna la Rassegna delle “Giacche Bianche” | il ricavato alla Fondazione ANT

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024)ladal 4 al 6 marzo con tante novità. Non è una gara, si tratta dell’evento gastronomico non competitivo che si terrà presso lo showroom dial Cis di Nola e che è aperto a cuochi, pasticcieri, pizzaioli, esponenti dello street food, del panino gourmet, alunni degli istituti alberghieri, appassionati di cucina, e, per la prima volta, anchecategoria barmen. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio e possono essere effettuate sia in sede che online sul sito.it. L’evento promuove la condivisione, la valorizzazionecompetenze e la creatività senza la pressione della competizione; quest’anno, in una veste rinnovata e con un atto di ...