Caso Unrwa | da Haiti alla Repubblica Centrafricana | gli scandali Onu che non hanno provocato annunci di sospensione dei fondi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Italia e sempre più Paesi si stanno affrettando a sospendere idestinati a finanziare l’Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi () dopo lo scandalo che ha coinvolto 12 loro dipendenti a Gaza, accusati di aver preso parte all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. Provvedimenti lampo che nonprecedenti nella storia recente delle Nazioni Unite, nonostante numerosi (e gravi) siano glichecoinvolto operatori e militari impegnati in tutto il mondo. Ciò che sorprende, oltrenotizia sul presunto coinvolgimento dei dipendenti Onu, è la rapidità con la quale i governideciso di interrompere i finanziamenti in attesa di un’inchiesta più approta da parte delle ...