Caso Unrwa | anche l’Ue pensa di interrompere i fondi Madrid si oppone | “Agenzia necessaria per alleviare la catastrofe umanitaria a Gaza”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’effetto a catena dello scandalo che ha colpito l’delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi (), è arrivatoin Europa. Dopo la decisione dell’Italia di seguire l’esempio di Stati uniti e Gran Bretagna e sospendere l’erogazione diall’, che vede 12 suoi dipendenti accusati di aver preso parte all’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso,la Commissione europea ha annunciato che valuterà se e quanto continuare a finanziare l’. “è uno dei maggiori donatori di aiuti umanitari e allo sviluppo ai palestinesi di– fanno sapere in un annuncio – Gli aiuti umanitari ai palestinesi die della Cisgiordania continueranno senza sosta attraverso le organizzazioni partner. ...

Hamas si scaglia contro l’Unrwa , l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi. Ieri le autorità ... (open.online)

Arriva con una nota del commissario generale Philippe Lazzarini la risposta dell’ Unrwa , L’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e ... (open.online)

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di «garantire la continuità» dell’Agenzia per i rifugiati palestinesi, ... (feedpress.me)

El caso de los 12 empleados de la UNRWA ha empeorado aún más si cabe la pésima relación instalada entre el gobierno de Israel y todo el sistema de Naciones Unidas: el gobierno de Benjamín Netanyahu ha ...No quedó claro de inmediato si se trataba del mismo caso detallado en el Times. Preguntada por las acusaciones de Israel el domingo, la UNRWA dijo que dos de los 12 empleados habían muerto, pero que ...In una nota diffusa dalla Casa Bianca, dopo essere stato informato dal suo team ...Secondo l’ultimo rapporto dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ci sono 26.422 ...