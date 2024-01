Caso Salis | Nordio | ci stiamo attivando

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 22.00 "E' una fotografia molto dura.Abbiamo incontrato il padre,naturalmente la magistratura ungherese è sovrana. Ci si può attivare,così come ci,attraverso i canali diplomatici, facendo tutto il possibile per attenuare le condizioni rigorose in cui è detenuta". Così il ministro della Giustizia Carloa proposito dell'udienza in Ungheria per Ilaria. Intanto la Farnesina ha fatto sapere di aver convocato l'ambasciatore ungherese a Roma.