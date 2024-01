Caso Maignan | decisione clamorosa ad Udine | “Non mi ha convinto!”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unadestinata a far discutere (ancora!) e che sta facendo il giro del web proprio in queste ore. Arriva direttamente dae riguarda ilse-Milan è stata, senza dubbio, la partita dei cori razzisti contro Mike. Unche ha ovviamente scatenato le polemiche, accendendo nuovamente i riflettori su un tema che ogni due per tre torna pericolosamente di attualità. Che negli Stadi si respiri un’aria spesso non conviviale e pacifica, questo è noto ormai da tempo. Quello del razzismo, però, è un problema ancora più serio, che in questi anni ha visto anche altri calciatori colpiti, da Koulibaly a Lukaku, in diversi stadi d’Italia. Ora è toccato alla città di, dove il portiere del Milan è stato letteralmente ...

Il PSG fa sul serio per Rafael Leao, indicato come erede di Mbappé in caso di addio del francese: la posizione del Milan Come riferito da Sport Mediaset, è reale l’interesse del PSG, che ha bussato ...Il tecnico toscano è convinto tuttavia che i veri rinforzi siano in casa. Victor Osimhen, Frank Anguissa e Khvicha Kvaratskhelia, per varie ragioni, non hanno mostrato tutto il loro potenziale nel ...Dopo lo spiacevole episodio verificatosi durante la partita Udinese-Milan della scorsa settimana, in cui sono stati rivolti insulti razzisti al portiere rossonero Mike Maignan, oggi il sindaco di ...