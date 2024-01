Caso Ferragni | indaga Procura di Milano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 15.35 Lagenerale della Cassazione ha stabilito che è ladicompetente are sul-Balocco.Era stato infatti sollevato il conflitto di competenza territoriale tra gli inquirenti die Cuneo. Nell'inchiesta sulla vendita dei pandori griffati, parte del cui ricavato sarebbe dovuto andare in beneficienza,sonote per truffa Chiarae Alessandra Balocco, Ad dell'azienda. L'influencer èta anche per le vendite benefiche delle uova di Pasqua e la bambola Trudi.

La decisione della Procura generale di Cassazione chiude la partita (per ora): Cuneo trasmetterà gli atti ai magistrati del capoluogo lombardo Sarà la Procura di Milano a portare avanti l’inchiesta ...Decisivo il luogo in cui sono stati firmati i contratti tra Balocco e le società dell'influencer e non dove è stato commesso il presunto reato Resta a Milano l’indagine per truffa aggravata a carico ...Sarà Milano a indagare su Chiara Ferragni e il “Pandoro gate ...indagata anche per la sponsorizzazione alle uova di Pasqua della dolci preziosi e per il caso della bambola Trudi.