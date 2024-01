Cascina | tenta di fermare ladri in un supermercato | picchiato con violenza Arrestati due ventenni

eri sera, 28 gennaio 2024, tre uomini hanno commeso un furto di vari generi all'interno di un supermercato di Cascina, per un valore di circa 160 euro ...ALLUVIONI PIOVERA – Brutta sorpresa questa notte per un cittadino di Alluvioni Piovera. Una volta tornato a casa, dopo mezzanotte, il proprietario di una cascina in strada Sale ha infatti scoperto la ...CASCINA - Dopo la bella prestazione di domenica scorsa culminata con la vittoria sul Montecarlo, il Barga compie un passo indietro in uno scontro diretto ...