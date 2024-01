Carte false per ottenere le borse di studio | coinvolti oltre 300 studenti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bologna, 29 gennaio 2024 – La guardia di finanza di Bologna, coordinata dalla Procura, ha individuato un sistema fraudolento che ha consentito, a300stranieri delle Università dell'Emilia-Romagna, dil'indebita assegnazione didiper un importo complessivo di circa un milione di euro, in parte finanziate con risorse del Pnrr. Il sistema, ideato da cinque cittadini asiatici, di cui tre exdell'ateneo bolognese, prevedeva la falsificazione dei documenti che i connazionali appena iscritti ai corsi universitari dovevano allegare alle istanze peril sussidio economico da Er.go, l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna. In alcune circostanze è stata riscontrata la contraffazione delle ...

