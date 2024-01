Caro Porro | mi mandano la polizia perché accarezzo mia moglie

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

Nicola, la psicosi cripto–femminista non si è arrestata e anche in Islanda il maschio bianco etero subisce la "caccia al patriarcato". Sono uno zuppista da Reykjavik (in islandese súpu maður) e abito in centro città in una palazzina che si affaccia sugli uffici del parlamento a guida verdi-socialisti da un lato e dal quartier generale LGBTQ+ dall'altro, insomma, una zona calda. La mia compagna ed io ci stavamo preparando per uscire fuori a cena, lei con un velo di trucco, io brutto come mamma mi ha fatto. Eravamo in salotto e tra una chiacchiera e l'altra le ho accarezzato la guancia, lei lamenta che le rovino il make-up, allora la stuzzico e le tocco ancora la guancia, poi lei a me e così via, in questo giochino infantile da coppia, ridendo e scherzando. Pochi minuti dopo, sotto casa vediamo i lampeggianti blu dellae una signora che ...