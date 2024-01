Carnevaletto da 3 soldi | è subito spettacolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Orbetello, 29 gennaio 2024 – Gli sforzi degli organizzatori dell’associazione "Carnevale di Orbetello" sono stati ripagati: grande affluenza di pubblico ieri pomeriggio, in Corso Italia, per la prima sfilata del "da 3". Insieme ai sei grandi carri allegorici hanno sfilato la Banda Comica "La Racchia" e centinaia di maschere e gruppi organizzati. Imponente la macchina organizzativa curata in ogni dettaglio, anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e del Comando della Polizia municipale. "I sei carri presenti quest’anno – dicono Giorgio Stefanizzi e Giorgio Caoletti, rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione – sono quelli del Rione Neghelli gruppo carristi, nome del carro Valhalla , con la reginetta Valeria Fiorini; Fonteblanda, con reginetta Emily Allegro, titolo del carro allegorico La ...