Carnevale romano | ‘la ruzzica de li porci’ | la violenta tradizione del rovesciamento dei maiali

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il 17 gennaio 2024 è entrato ufficialmente il periodo più allegro dell’anno, il. Nel corso degli anni tante modifiche sono state apportate a tale evento anche se alcune tradizioni restano ancora oggi molto vive. Per quanto riguarda il, i più anziani ricorderanno, senza dubbio, ‘lade li porci‘: cos’è e di cosa si tratta? Di seguito tutti i dettagli., cos’è “Lade li porci”? Prima di entrare nel particolare di “Lade li porci” è necessario fare una premessa. Prima ilveniva svolto in una determinata piazza che inizialmente a Roma era piazza Navona. Infatti, durante il medioevo si trasformava in luogo di tauromachie, giochi e tornei cui partecipavano i ...

Fervono i preparativi per il Carnevale Casatese 2024 in programma domenica 11 febbraio. ''Happy BIRD(s)AY'' è il tema proposto quest'anno dalla F.O.M.; una rilettura umoristica del mondo ...La Roma ha avuto l'ok di Angelino e aspetta l'arrivo del terzino spagnolo nella Capitale. Restano da limare gli ultimi dettagli, poi il giocatore arriverà in Italia per le visite mediche.Coriandoli, stelle filanti, maschere, musica, danze e tanta allegria. Anche quest'anno il Carnevale è arrivato in Piemonte ed è pronto ad allietare i fine settimana di grandi e piccini con tanti ...