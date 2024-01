Carnevale 2024 | 8 beauty look ispirati da tiktoker e instagrammer

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Spesso si pensa che ilsia il periodo dell’anno in cui si divertono solo i bambini, perché è quel momento in cui possono vestirsi con costumiai loro supereroi preferiti, ai cartoni animati che amano o a personaggi diversi e coloratissimi, azzardando anche con il make up. In realtà,può essere molto divertente anche per gli adulti, seppur in una luce diversa; certo per i più grandicelli l’idea non è proprio quella di girare per le strade lanciando coriandoli e stelle filanti, ma travestirsi e osare con il trucco può essere comunque un’attività molto piacevole, soprattutto se si decide di partecipare a una sfilata di carri o a uno degli eventi dei Carnevali più famosi d’Italia, da Cento a Viareggio, passando, ovviamente, per Venezia. Ecco che, proprio come accade per Halloween, anche il ...