Carlo Rossella | «Meloni? È una ducia con stimmate fasciste Berlusconi era un rivoluzionario senza rivoluzione»

Carlo Rossella, vogliamo iniziare dalla fine Anche da giovane ho sempre pensato alla morte. Devo dire che è stata una frequentazione piuttosto intensa. Ora, capirà, molto molto di più. La dipingo nel ...Nunzio dichiarerà il suo amore a Rossella, mentre Riccardo scoprirà di provare ancora qualcosa per l'ex moglie. Si preannunciano decisamente interessanti le puntate di Un posto al sole in onda dal 5 ...Carlo Dionisotti è stato, a giudizio di Eugenio Montale e ...In Italia, allora, «si combatteva una guerra civile: quando nel ’37 sono stati ammazzati in Francia i fratelli Rosselli, io ho pensato che ...