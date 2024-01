Carboni | l’agente Moggi uscito dalla sede dell’Inter | la reazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

Nel pomeriggio è arrivata la notizia della presenza di chi segueinall'Inter., all'uscita, ha rilasciato un breve commento ai presenti. PRESUNTO INTERESSE – Si è parlato neanche un'ora fa della Fiorentina fortemente interessata a Valentin, tanto da voler presentare un'offerta ricca all'Inter. Motivo per cui chi gestisce l'attaccante argentino, ora in prestito al Monza, si è recato ina Milano. Il suo nuovo agente Alessandro, all'uscita dall'Inter HQ, si tira fuori o almeno questo è quello che prova a fare. «alla Fiorentina? Ragazzi non dovete chiedere nulla a me, grazie», la minima frase che ha rilasciato ai cronisti presenti.