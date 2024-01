Carabiniere a manifestante pro-Gaza | Mattarella non è mio presidente Poi le scuse

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo di indagine sul caso delmaresciallo capo che sabato 27 gennaio, durante le manifestazioni pro-Palestina che si stavano tenendo nel capoluogo lombardo, ha detto allaFranca Caffa (94enne ex consigliera comunale del Prc, fondatrice del comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti) di non riconoscere ildella Repubblica Sergio: "Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco". Il filmato della conversazione tra i due girato da Local Team è diventato virale, rimbalzando su tutti i social, e dovrà essere analizzato nelle sedi opportune. Adesso sono arrivate ledel(indentificato come G.M): "Ildella Repubblica è il mio simbolo. Mi sono ...