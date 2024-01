Carabiniere a manifestante pro-Gaza | Mattarella non è mio presidente Indaga la Procura

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ladi Milano ha deciso di aprire un fascicolo di indagine sul caso delche sabato 27 gennaio, durante le manifestazioni pro-Palestina che si stavano tenendo nel capoluogo lombardo, ha detto allaFranca Caffa (94enne ex consigliera comunale del Prc, fondatrice del comitato inquilini Molise-Calvairate-Ponti) di non riconoscere ildella Repubblica Sergio: "Non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco". Il filmato della conversazione tra i due girato da Local Team è diventato virale, rimbalzando su tutti i social, e adesso dovrà essere analizzato nelle sedi opportune. Per ilverrà disposto l'immediato trasferimento dal comando generale dell’Arma.

era in prima fila Franca Caffa fra i manifestanti Pro Palestina che sabato a Milano hanno tentato di sfilare in corteo e sono stati bloccati in via Padova. E proprio a uno dei carabinieri in tenuta ..."Con riferimento ai contenuti di un video che circola sui social media e siti d'informazione riportante uno scambio di battute tra una manifestante e un carabiniere impegnato in un servizio di ordine ...