Canina canini | lo sfregio a Sandra Milo | il giorno più difficile a Venezia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Addio a un mito, a un pezzo di storia italiana:ci ha lasciato a 90 anni. Se ne è andata la mitica "Sandrocchia", così come la aveva soprannominata Federico Fellini, del quale fu musa e ispiratrice. Muore una delle attrici più celebri, popolari e iconiche del cinema italiano. Una lunghissima carriera, costellata da indimenticabili successi e regie d'eccezione, da Roberto Rossellini a Sergio Corbucci, da Dino Risi ad Antonio Pietrangeli, fino a Gabriele Salvatore e Duccio Tessari. Senza scordare, ovviamente, Fellini. Ma nella sua carriera ci fu anche un clamoroso insuccesso, in un ruolo drammatico che aveva tratteggiato per lei da Rossellini. Siamo nel 1961, quando al Festival divenne presentato Vanina Vanini, un'appassionata e ingenua eroina interpretata, appunto, dalla. E fu quel ruolo a ...

Il critico Enrico Lucherini la apostrofò «Canina canini» e non serve tanto tradurre. La Sandra non era affatto una debuttante e aveva già allora in collezione alcune pellicole griffate di Pietrangeli ...E poi c’era la stampa, che ora la acclama, la ama, che si strappa capelli e vesti per lei, e che una volta non esitò ad appiopparle il nomignolo di Canina Canini. Quando arrivarono Fellini e 8½, ebbe ...L’ultimo film a cui ha preso parte è “Vanina Vanini” di Roberto Rossellini, un fiasco assoluto che le varrà il soprannome di "Canina Canini" (e per questo si vendicherà). Ma in un primo momento non ...