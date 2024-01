Cane abbandonato e legato a un palo | lasciato morire di stenti

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Un episodio scioccante di violenza sugli animali ha scosso Gricignano di Aversa, paese in provincia di Caserta. Unè stato trovatocon una corda aldi un cartello stradale sul marciapiede. È stato privato di cibo e acqua, fino a perdere la vita per strangolamento.Come riporta...

L'ex campionessa è costantemente circondata dai suoi tre amici a quattro zampe. Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) Perché d'altronde che il «cane è il miglior amico dell'uomo e ...GRICIGNANO D’AVERSA – È stato lasciato per diverse ore legato ad una corda, una corda attaccata ad un palo su via Aversa, a Gricignano di Aversa.Gricignano (Caserta) – Abbandonato sul marciapiede, legato per il collo con una corda al palo di un cartello stradale. E’ stato trovato in queste condizioni ...