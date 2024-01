Campo Utili | partono i lavori di sistemazione e riqualificazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Bergamo. Sono arrivati questa mattina gli operai per avviare le lavorazioni preliminari all’intervento didelGenerale, il centro sportivo comunale che si trova lungo la via Baioni, sotto il versante nord delle Mura di Bergamo Alta, lungo la cosiddetta greenway. Un intervento molto atteso, che punta a costituire un rinnovato polo per lo sport in un luogo a poche centinaia di metri da Città Alta e baricentrico rispetto ai quartieri di Conca Fiorita e Valtesse. Il primo lotto dei, pari a 1,3 milioni di euro, è stato cofinanziato dal PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza, con 1,2 milioni). Il primo lotto di intervento prevede ladelle aree verdi, ma soprattutto la realizzazione di un secondoda calcio/rugby, in erba sintetica, ...

