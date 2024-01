Campionato falsato | si rigioca la partita

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Non è la prima volta che accade: ancora una volta ildi prima categoria finisce nell’occhio del ciclone Negli ultimi mesi i campionati di prima e seconda categoria, facenti parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND), hanno fatto parlare di loro per diversi episodi molto controversi, in cui a pagare il prezzo maggiore dell’atteggiamento molto spesso violento di alcuni calciatori sono stati gli arbitri. Giudice sportivo: lasi(Ansa) – Cityrumors.itSpecialmente nelle categorie cosiddette minori, gli arbitri non sono tutelati, o comunque godono di poca sicurezza rispetto a quella che meriterebbero. Ciò porta molto spesso alcuni calciatori ad esagerare più del dovuto, magari protestando veementemente contro il direttore di gara. Recentemente, tre calciatori della Fonte Belverde sono stati squalificati per i ...