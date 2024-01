Campania | allarme abbandono scolastico | 324 casi in un anno “Ragazzi in mano alla criminalità | il Dl Caivano non è la soluzione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’effetto del “Decreto” che introduce il carcere per quei genitori che non mandano i figli a scuola ancora non si fa sentire. Anzi, indispersione scolastica: nello scorsogiudiziario (dal primo luglio 2022 al 30 giugno 2023) 228 genitori sono stati denunciati per non aver mandato in aula i loro figli. Il dato emerge dall’annuale relazione, presentata nei giorni scorsi, della Corte d’Appello di Napoli che raccoglie tutto il lavoro delle forze dell’ordine sul territorio. Carabinieri e Polizia heseguito più di trecento blitz negli istituti della regione accertando la mancata frequenza obbligatoria e l’assenza ingiustificata in 324. Un campanello d’suonato dal presidente della Corte, ...