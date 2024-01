Calvarese conferma | «Sommer-Nzola non è intervento da Var»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La moviola su Tuttosport dell’ex arbitro Gianpaoloquanto pensato dai tifosi dell’Inter. Non ci doveva essere il rigore per la Fiorentina sul contatto. MOVIOLA – Gianpaologiudica l’operato dell’arbitro di Fiorentina–Inter: «Tre gli episodi discussi. Regolare il gol di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino va corpo a corpo con Parisi, ma si strattonano entrambi, giusto non fischiare. È da calcio di rigore il contatto in area interista a fine primo tempo. Bastoni trattiene in maniera prolungata Ranieri: il difensore nerazzurro parte con un corpo a corpo lecito, che poi si trasforma in una trattenuta a due braccia ai danni del calciatore viola che voleva impattare il pallone. L’obiettivo di Ranieri è il pallone, mentre Bastoni sembra preoccuparsi solo di ...