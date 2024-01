California | filmato per la prima volta un cucciolo di squalo bianco | potrebbe aiutare a scoprire il luogo dove partoriscono

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La scorsa estate, il regista Carlos Gauna e il biologo Phillip Sternes dell’Università dellaa Riverside hanno catturato in video alcuni fotogrammi preziosi lungo la costana: i frame mostrano infatti quello cheessere il primo avvistamento al mondo di undi. Le immagini sono state pubblicate sulla rivista Environmental Biology of Fishes. In esse si vede un esemplare lungo un metro e mezzo probabilmente nato da poche ore. La scoperta è così importante perché la presenza dell’animalea risolvere uno dei grandi enigmi legati alla specie: la localizzazione delle nurseryle femmine vanno a partorire. La scoperta Unche viene definito ...